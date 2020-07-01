Легалізація азартного бізнесу в Україні: "Опозиційна платформа - За життя" обурена ігноруванням необхідних правил та обмежень [ Редактировать ]
Депутати у грі. На кону - легалізація азартного бізнесу. Під куполом другий день розглядають поправки до "грального" законопроєкту. І при цьому нардепи вже проігнорували всі необхідні запобіжники: і про вік гравців, і про розташування гральних автоматів. До чого може призвести азарт у цьому питанні - Катерина Лисенко.
Другий день депутати роблять ставки на поправки. На кону законопроєкт про легалізацію азартного бізнесу. До другого читання документ змінився і суттєво. Приміром, принципова норма про віковий запобіжник розмилася. І тепер, по суті, доступ до гри буде у всіх.
Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська солідарність":
Там з'являється таке поняття, як відвідувач, раніше йшлось про те, що тільки з 21 року можуть заходити в гральні зали гравці, тепер крім гравців є відвідувачі, тобто це означає, що діти, підлітки до 21 року, якщо будуть користуватися послугами цих залів - завжди буде привід сказати, що вони просто там відвідували.
Між першим і другим читанням зникла й інша важлива норма - про віддаленість гральних залів від шкіл і дитсадків. До того ж, якщо спершу автомати планували розміщувати лише у 5-тизіркових готелях, то тепер в усіх.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Що таке тризіркові готелі, це незрозуміло що. Такі готелі є в будь-якому районному центрі, в селі навіть можна їх відкрити, і фактично доступність до цих гральних місць буде у будь-якого громадянина. Фактично, таким кроком наша влада відкриває людям можливість залишати останнє в казино, вчора звучали цифри, що якщо 4 млрд планують залучити до бюджету завдяки гральній діяльності, то громадяни повинні програти 40 млрд.
Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":
У нас зняли всі обмеження щодо гральних залів, ігрових автоматів або казино. Навіть правка, яка була в першому читанні, що ці гральні зали не можуть знаходитись 500 метрів до школи або до навчальних закладів - її зняли, то це означає, що вони будуть всюди. І наостанок скажу - а навіщо це пересічному українцю?
Позиція ж монобільшості незмінна. Вони хочуть ухвалити документ якнайшвидше, і дорікають опонентам за сотні поправок. Опозиція ж у відповідь наполягає, щоб хоча б ключові запобіжники слуги зберегли.
Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Це абсолютно деструктивна позиція, це позиція, спрямована на затягування прийняття закону, який повинен покласти край нелегальному гральному бізнесу в державі, вивести врешті решт гральні заклади з вулиці, і ці дії, вони не йдуть на користь державі.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Стосовно технічних речей і принципових, які розглядались на комітеті, то там було дійсно - 5-зіркові готелі, віддаленість на 500 метрів від шкіл, все це зникло, можна і в 3-зіркових і не звертаючи на відстань від школи, і це ще більш погіршує сам законопроект, але справа навіть не в цьому: ми категорично проти, щоб була легалізація азартних ігор в сьогоднішній ситуації війни, потерпання від економічних негараздів і економічної кризи в цілому.
Поки ж монобільшість - грає за своїми правилами. І не чує жодних аргументів опозиції.
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