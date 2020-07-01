І сьогодні свою партію зареєстрував бізнесмен Андрій Пальчевський. Що планує робити і чи є вже програма політсили? Про це в сюжеті.

Від медицини до політики. Власник відомої в Україні медичної клініки Андрій Пальчевський створив свою політичну силу. На сторінці у мережі Фейсбук опублікував документи із печатками Мін'юсту та розмістив відеозвернення.

Андрій Пальчевський, лідер партії "Перемога Пальчевського":

Только что зарегистрировали политсилу, называется "Перемога Пальчевського". Смысл ее прост и понятен. Мы ждали 30 лет, мы доверили новому руководству около года назад возможность повернуть дела в стране и разочарование достигло предела. У кого не достигло - пусть смотрит другую передачу. Я хочу сказать, что помимо желания, надо находить людей которые не только хотят но и могут - этого не случилось.

Політик наголошує - планує сконцентруватися на розвитку економіки та об'єднанні країни і виборців, які ще не визначилися.

Андрій Пальчевський, лідер партії "Перемога Пальчевського":

Принципы существования движения будут очень простыми - обьединительная сила вокруг центра, а не разделение на восток, запад, север, юг. Для нас одинаково любимы Одесса, Чернигов, Львов, Волынь, Закарпатье и Черкассы. Вот что я хотел сказать. Что касается экономики давайте оставим все нематериальные разговоры, самите знаете кого из президентов им, а займемся добробутом, борьбой с бедностью и пригласим для этого людей которые могут.

Колишній військовий перекладач, Андрій Пальчевський уже понад 30 років веде бізнес в Україні. Займався сільським господарством, пивоварінням, а з 2005 медициною. У 2010 був заступником міністра у справах молоді та спорту. Вів кілька авторських телепрограм. Регулярно виступає як політичний коментатор на телебаченні. Більш детальну програму партії та ключових постатей у "Перемозі Пальчевського" обіцяють представити вже незабаром. А поки в політсилі закликали українців надсилати свої звернення й побажання щодо того, які зміни вони хотіли б бачити у країні.