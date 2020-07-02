Первая супруга британского принца Чарльза, королева сердец, любимица всех и каждого - принцесса Диана, доброта и человечность которой не могла оставить никого равнодушным. Если бы не ужасная трагедия, случившаяся в 1997г., которая навсегда отняла ее у миллионов людей, а главное - у ее детей - принца Уильяма и принца Гарри, 1 июня принцессе Диане исполнилось бы 59 лет.

Принцесса Диана/фото: gettyimages

Диана Спенсер – одна из самых известных женщин двадцатого века, чья трагическая судьба оставила след в сердцах современников. Став женой наследника королевского престола, она столкнулась с изменами и предательством и не побоялась обнажить перед миром лицемерие и жестокость британской монархии.

В честь дня рождения принцессы Дианы мы собрали интересные факты, детали и ее яркие фото.

Стоит отметить, что принцесса Диана до сих пор остается любимицей британцев - законодательницей мод, иконой стиля, образцом великодушия, примером для подражания, щедрым благотворителем и просто шикарной женщиной и любящей матерью.

Факты о принцессе Диане:

Диана Фрэнсис Спенсер – представительница старинной аристократической династии, родоначальниками которой были потомки королей Карла II и Якова II. К ее знатному роду принадлежали герцог Мальборо, Уинстон Черчилль и многие другие знаменитые англичане. Ее отец, Джон Спенсер, носил титул виконта Элтропа. Мать будущей принцессы, Фрэнсис Рут (урожденная Рош), тоже была знатного происхождения – ее отец носил баронский титул, а мать была доверенным лицом и фрейлиной королевы Елизаветы.

Диана стала третьей девочкой в семье Спенсеров, у нее есть две старших сестры – Сара (1955) и Джейн (1957). За год до ее рождения в семье произошла трагедия – родившийся 12 января 1960 года мальчик умер через десять часов после появления на свет. Это событие серьезным образом повлияло на и так не идеальные отношения между родителями, и рождение Дианы уже не смогло исправить эту ситуацию.

В мае 1964 года у четы Спенсеров появился на свет долгожданный наследник Чарльз, однако их брак уже трещал по швам, отец все время проводил на охоте и за игрой в крикет, а мать завела любовника.

Будущая жена принца Уэльского - Чарльза, родилась 1 июня, 1961г. Но уже с раннего детства Диана чувствовала себя ненужным и нелюбимым ребенком, обделенным вниманием и любовью. Ни мать ни отец ни разу не сказали ей простых слов: "Мы тебя любим". Развод родителей стал для восьмилетней девочки потрясением, ее сердце разрывалось между отцом и матерью, которые больше не желали жить одной семьей. Фрэнсис оставила детей мужу и уехала со своим новым избранником в Шотландию, следующая встреча Дианы с матерью состоялась лишь на церемонии бракосочетания с принцем Чарльзом.

В раннем детстве воспитанием и образованием Дианы занимались гувернантки и домашние учителя. В 1968 году девочку отдали в престижную частную школу Уэст-Хилл, где уже учились ее старшие сестры.

Диана любила танцевать, прекрасно рисовала, занималась плаванием, а вот остальные предметы давались ей с трудом. Она не смогла сдать выпускные экзамены и осталась без аттестата зрелости. Школьные неудачи были вызваны в большей степени отсутствием уверенности в себе и заниженной самооценкой, а не низкими интеллектуальными способностями.

В 1975 году Джон Спенсер унаследовал титул графа от скончавшегося отца, а через год женился на Рейн, графине Дартмутской. Дети невзлюбили мачеху, устраивали ей бойкоты и отказывались садиться за один стол. Лишь после смерти отца в 1992 году Диана изменила свое отношение к этой женщине и стала тепло общаться с ней.

В 1977 году будущая принцесса отправилась в Швейцарию, чтобы продолжить образование. Тоска по родине заставила ее вернуться, так и не окончив учебное заведение. Девушка переехала в Лондон и устроилась на работу. Она работала воспитательницей в детском саду "Молодая Англия", который до сих пор существует в респектабельном лондонском районе Пимлико и гордится связью с королевской семьей.

Принцесса Диана/фото: gettyimages

Первая встреча Дианы с принцем Чарльзом состоялась в 1977 году в родовом поместье Спенсеров в Элторпе. Наследник британской короны встречался тогда с ее старшей сестрой Сарой, девушка даже была приглашена во дворец, что свидетельствовало о серьезных планах на ее счет. Однако Сара не горела желанием становиться принцессой, она не скрывала свое увлечение алкоголем, из-за которого ее исключили из школы, и намекала на бесплодие.

Принц Чарльз и сестра Дианы - Сара/фото: gettyimages

Диана же была скромной симпатичной девушкой без шлейфа скандалов и с прекрасной родословной – отличная партия для будущего наследника престола. Королева настойчиво предлагала сыну обратить на нее внимание, да и Камилла была не против женитьбы своего любовника на юной неискушенной особе, которая не представляла для нее никакой угрозы. Подчинившись воле матери и осознавая свой долг перед династией, принц пригласил Диану сначала на королевскую яхту, а затем и во дворец, где в присутствии членов монаршей семьи сделал ей предложение.

Диане было всего 20, когда она вышла замуж за принца. Она рассказывала, что нервничала только раз, когда пыталась вспомнить полное имя её мужа.

СВАДЬБА ДИАНЫ И ЧАРЛЬЗА

Принц Чарльз и принцесса Диана/ фото: gettyimages

После помолвки Диана оставила работу воспитательницей и переехала сначала в королевскую резиденцию в Вестминстере, а затем и в Букингемский дворец. Для нее стало неприятной неожиданностью, что принц обитал в отдельных апартаментах, продолжал вести привычный образ жизни и редко баловал невесту вниманием.

Перед свадьбой девушка похудела на 12 килограммов, подвенечное платье пришлось ушивать несколько раз. Она чувствовала себя чужой в королевском дворце, ей было сложно привыкнуть к новым правилам, а окружение казалось холодным и враждебным.

29 июля 1981 года состоялась пышная свадебная церемония, которую увидели на телевизионных экранах около миллиона человек. Еще 600 тысяч зрителей приветствовали свадебный кортеж на улицах Лондона, на всем пути его следования к собору святого Павла. В тот день территория Вестминстерского аббатства едва вместила всех желающих принять участие в этом историческом событии.

Не обошлось и без казусов – роскошное платье из тафты сильно помялось во время поездки в конном экипаже и выглядело не лучшим образом.

К тому же невеста во время традиционной речи у алтаря перепутала порядок имен принца Чарльза, чем нарушила этикет, а также не стала клясться будущему мужу в вечном послушании. Королевские пресс-атташе сделали вид, что так и было задумано, навсегда изменив текст свадебного обета для членов британского двора.

РОЖДЕНИЕ НАСЛЕДНИКОВ И ПРОБЛЕМЫ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

После торжественного приема в Букингемском дворце новобрачные уединились в поместье Броадлендс, откуда через несколько дней отправились в свадебный круиз по Средиземному морю. Вернувшись, они поселились в Кенсингтонском дворце в западной части Лондона. Принц вернулся к своему привычному образу жизни, а Диана стала ожидать появления первенца.

фото: gettyimages

Официально о беременности принцессы Уэльской было объявлено 5 ноября 1981, это известие вызвало ликование в английском обществе, людям не терпелось увидеть наследника королевской династии. Диана практически всю беременность провела во дворце, мрачном и безлюдном. Ее окружали только врачи и прислуга, муж редко захаживал в ее покои, и принцесса заподозрила неладное. Вскоре она узнала о его продолжающейся связи с Камиллой, которую Чарльз даже не старался особо скрывать. Измены супруга угнетали принцессу, она мучилась от ревности и неуверенности в себе, почти всегда была грустной и подавленной.

Рождение первенца Уильяма (21.06.1982) и второго сына Гарри (15.09.1984) ничего не изменило в их отношениях. Чарльз по- прежнему искал утешения в объятиях любовницы, а леди Ди проливала горькие слезы, страдала от депрессии и булимии и горстями пила успокоительные таблетки.

РАЗВОД ДИАНЫ И ЧАРЛЬЗА

Репутация британской монархии оказалась под серьезной угрозой, в обществе зрели протестные настроения, и необходимо было срочно решать эту проблему. Ситуация усугублялась тем, что Диана за десять с небольшим лет стала любимицей не только британского народа, но и мировой общественности, поэтому многие встали на ее защиту и обвинили Чарльза в недостойном поведении.

Поначалу популярность Дианы была на руку монаршему двору. Ее называли "королевой сердец","солнцем Британии" и "народной принцессой" и ставили в один ряд с Жаклин Кеннеди, Элизабет Тэйлор и другими великими женщинами ХХ столетия.

Но со временем эта всемирная любовь окончательно разрушила брак Чарльза и Дианы – принц стал ревновать жену к ее славе, а леди Ди, почувствовав поддержку миллионов, стала смело и уверенно заявлять о своих правах. Она решила продемонстрировать всему миру доказательства измен супруга, наговорила свою историю на магнитофон и передала записи в прессу.

После этого королева Елизавета невзлюбила принцессу Диану, но королевская семья не могла оставаться в стороне от скандала, и 9 декабря 1992 года премьер-министр Джон Мейджор официально объявил о решении Дианы и Чарльза жить раздельно.

В ноябре 1995 года леди Ди дала каналу ВВС сенсационное интервью, в котором подробно рассказала о своих страданиях, вызванных изменами мужа, дворцовых интригах и других недостойных поступках членов королевской семьи.

Чарльз в ответ выставил ее психопаткой и истеричкой и потребовал официального развода. Королева поддержала сына, назначила бывшей невестке щедрое денежное содержание, однако лишила ее титула Ваше Королевское Высочество. 28 августа 1996 года бракоразводный процесс был завершен, и Диана снова стала свободной женщиной.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

После развода с Чарльзом леди Ди попыталась снова устроить свою личную жизнь, чтобы, наконец, обрести женское счастье. С Джеймсом Хьюиттом она к тому времени уже рассталась, заподозрив его в лицемерии и корыстолюбии. Диане очень хотелось верить, что мужчины любят ее не только за титул, но и за личные качества, и именно таким человеком показался ей пакистанский кардиохирург Хаснат Хан. Она влюбилась в него без оглядки, познакомилась с его родителями и даже покрывала голову в знак уважения к мусульманским традициям.

Летом 1997 года Диана приняла приглашение египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда отдохнуть на его яхте. Влиятельному бизнесмену, владельцу элитной недвижимости в Лондоне, хотелось поближе познакомиться со столь популярной персоной.

Чтобы Диана не скучала, он пригласил на яхту и своего сына, кинопродюсера Доди аль-Файеда. Леди Ди сначала рассматривала эту поездку как способ вызвать ревность у доктора Хана, однако и сама не заметила, как влюбилась в обаятельного и обходительного Доди.

ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ

31 августа 1997 года леди Ди со своим новым возлюбленным погибла в смертельной аварии в центре Парижа. Их автомобиль на бешеной скорости врезался в одну из опор подземного тоннеля, Доди и водитель Анри Поль погибли на месте, а принцесса скончалась через два часа в клинике Сальпетриер.

Гибель Дианы стала огромным потрясением для мировой общественности и вызвала множество слухов и домыслов. Многие обвиняли в смерти принцессы королевскую семью, считая, что эту аварию подстроили британские спецслужбы. В прессе появлялась информация, что водителя ослепил лазером человек на мотоцикле, чтобы избежать беременности Дианы от мусульманина и последующего скандала. Однако всё это – из области конспирологии.

Вся Англия оплакивала смерть "народной принцессы", ведь до этого ни одна особа королевской крови не была так любима простым народом. Под давлением общественности Елизавета была вынуждена прервать свой отпуск в Шотландии и отдать бывшей невестке необходимые почести.

Диана похоронена 6 сентября 1997 года в родовом поместье Спенсеров в Элторпе на территории графства Нортгемптоншир.

Ее могила скрыта от посторонних глаз на уединенном острове посреди озера, доступ к ней ограничен. Желающие почтить память "народной принцессы" могут посетить мемориал, расположенный неподалеку от захоронения.

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