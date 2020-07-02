У Гонконгу арештували три сотні мітингарів [ Редактировать ]
У Гонконгу перші арешти після ухвалення закону про національну безпеку. Затримали понад 300 людей. Невдоволені новим рішенням тисячі протестувальників вийшли на вулиці. Один із мітингарів в'їхав у поліцейських мотоциклом. Через це виникли сутички.
Для розгону демонстрантів правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети та перцевий спрей. Нагадаю, 30 червня парламент Китаю проголосував за безпековий закон для Гонконгу. Місцеві виступають проти. Кажуть - він створить умови для політичних репресій.
Житель Гонконгу:
Після того, як вони ухвалили цей закон, жителям Гонконгу надто багато заборонено. Натомість майже необмежені права у правоохоронців і влади Китаю. Вони можуть тлумачити документ, як їм заманеться.
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