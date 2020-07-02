У Запоріжжі закликали до відмови від поліетиленових пакетів [ Редактировать ]
Напередодні Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів, у Запоріжжі провели акцію "Ні поліетилену!". Людям пропонують бодай на один день відмовитися від пластику, щоб сформувати нову екологічну поведінку. Про оригінальні ідеї захисників довкілля - далі в сюжеті.
На один день запорізький міський палац дитячої та юнацької творчості перетворився на суцільну швейну майстерню. Майже в усіх навчальних кабінетах - кипить робота. Вихованці закладу, разом зі своїми батьками, виготовляють авторські екоторбинки.
Саме такі, екологічні сумки зі звичайної тканини, пропонують як альтернативу пластиковим пакетам, що забруднюють планету. За даними ООН, у світі щороку використовують п'ять трильйонів поліетиленових торбинок. Тоді як розкладаються вони кілька сотень років. А це знищує і планету, і її мешканців - кажуть учасники акції "Ні поліетилену".
Поліна Кравченко, учасниця акції "Ні поліетилену":
Я знаю про природу, что она не похожа ни на что другое. Ни на космос, ни на небо, ни на нас. Она особенная.
Не схожі одна на одну в учасників акції і еко-торбинки. Кожна з них - по-своєму унікальна. Поліна спеціальною фарбою малює на ній домашнього улюбленця - щура.
Поліна Кравченко, учасниця акції "Ні поліетилену":
Потому что у меня дома хорошенький Симба. И я в честь него решила нарисовать такой рисунок, портрет.
А комусь до душі - петриківській розпис.
Ксенія Христенко, учасниця акції "Ні поліетилену":
Я рисую сову в петриковской росписи. Я даже не знаю, почему мне так нравится эта птица. Но она меня как-то вдохновляет. Ну, это сложнее кончено, чем на бумаге или тарелки какой-то.
Батьки, які долучились до акції, наголошують: такі творчі моменти не лише виховують, а й просто об'єднують родини. До того ж є нагода створити стильний аксесуар - кажуть дорослі.
Юлія Богаченко, учасниця акції "Ні поліетилену":
Сумка, это как аксессуар, да. Ее можно сделать модной. Ее же можно сделать под одежду. Ей можно похвастаться ну или помодничать.
Зі своїми оригінальними екоторбинками всі учасники акції обіцяють ходити в магазин не лише в Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів, а й щодня. Адже такі товари знову в тренді.
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