Плату за пластикові пакети - запровадили в усіх японських крамницях. За кожен поліетиленовий доведеться доплатити три єни - це 75 копійок. Натомість торбинки з біорозкладних волокон роздаватимуть безплатно.

На такі заходи уряд пішов, щоб боротися із засиллям пластику. Бо японці в нього загортають усе навіть кожен окремий банан. За обсягом пластикових відходів на душу населення - країна посідає друге місце у світі після Сполучених Штатів.

Йошімі Соєда, жителька Токіо: