Японці додатково платитимуть за пластикові пакети [ Редактировать ]
Плату за пластикові пакети - запровадили в усіх японських крамницях. За кожен поліетиленовий доведеться доплатити три єни - це 75 копійок. Натомість торбинки з біорозкладних волокон роздаватимуть безплатно.
На такі заходи уряд пішов, щоб боротися із засиллям пластику. Бо японці в нього загортають усе навіть кожен окремий банан. За обсягом пластикових відходів на душу населення - країна посідає друге місце у світі після Сполучених Штатів.
Йошімі Соєда, жителька Токіо:
Зараз у світі чимало проблем з екологією. Треба, щоб кожен про них пам'ятав. Я, наприклад, завжди ходжу до крамниці зі своєю торбинкою. Пластик однозначно треба замінювати на менш шкідливе пакування. Хоча багатьом складно буде до такого звикнути.
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