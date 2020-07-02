Одной из главных стратегических задач на сегодня является организация оптимальной энергетической модели.

Виктор Куртев, эксперт в области энергетики, генеральный директор ГК "Метрополия" отмечает, что большинство стран Евросоюза приняли законодательство относительно учета карбонового следа при изготовлении товаров, что предопределит размер пошлины, которым он будет облагаться.

Куртев считает, что такими механизмами формируется реальная идеология - "зеленый" продукт будет стоить дешевле и это уже влияет на экономику страны.

"Мировые элиты последовательно работают и совершенствуют эту модель. Мы должны ее принять и стать полноценным игроком - быть открытыми для мира, концептуально трансформировать нашу экономику, воспринимать сложности как новые ступени роста - и тогда мы сможем сами задавать тренды. У нас в сравнении с европейскими странами есть два преимущества - нечего терять и все устаревшие инфраструктуры. Менять все нужно в корне, иначе мы будем вечно экспортировать "древесину и грибы" - и уровень жизни будет соответствующий", - констатировал Виктор Куртев.