Рада Безпеки ООН закликала до всесвітнього перемир'я [ Редактировать ]
Припинити вогонь на 90 днів у всьому світі закликала Рада Безпеки ООН. Відповідну резолюцію ухвалили напередодні - в онлайн-режимі. Переговори щодо неї тривали три місяці.
У документі закликали всі сторони збройних конфліктів негайно скласти зброю і дозволити постачання гуманітарної допомоги. Адже у світі нині вирує пандемія коронавірусу.
Резолюція стосується всіх конфліктів, які перебувають на розгляді Радбезу. Зокрема, й війни на Донбасі.
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