Резолюція стосується всіх конфліктів, які перебувають на розгляді Радбезу

Припинити вогонь на 90 днів у всьому світі закликала Рада Безпеки ООН. Відповідну резолюцію ухвалили напередодні - в онлайн-режимі. Переговори щодо неї тривали три місяці.

У документі закликали всі сторони збройних конфліктів негайно скласти зброю і дозволити постачання гуманітарної допомоги. Адже у світі нині вирує пандемія коронавірусу.

Резолюція стосується всіх конфліктів, які перебувають на розгляді Радбезу. Зокрема, й війни на Донбасі.