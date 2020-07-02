Майже 78 відсотків росіян проголосували за зміни до Конституції Росії. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія РФ.

Тепер попередні президентські терміни Путіна анулюються - чинний президент Росії зможе керувати країною до 2036 року.

Офіційна активність виборців становила близько шістдесяти восьми відсотків. Проти такого рішення виступили в Москві та Санкт-Петербурзі. Люди вийшли на мирний протест. Утім, у Санкт-Петербурзі правоохоронці витіснили демонстрантів із центральної площі. Кількох - затримали.

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