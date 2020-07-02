У Росії проголосували за зміни до конституції [ Редактировать ]
Майже 78 відсотків росіян проголосували за зміни до Конституції Росії. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія РФ.
Тепер попередні президентські терміни Путіна анулюються - чинний президент Росії зможе керувати країною до 2036 року.
Офіційна активність виборців становила близько шістдесяти восьми відсотків. Проти такого рішення виступили в Москві та Санкт-Петербурзі. Люди вийшли на мирний протест. Утім, у Санкт-Петербурзі правоохоронці витіснили демонстрантів із центральної площі. Кількох - затримали.
Протестувальник:
Главное - это то, что я, так сказать, против того, чтобы Путин и его приспешники бесконечно продолжали свою власть в России. Более того, меня возмущает вот этот позор, который происходит с поправками в Конституцию и нарушением международных прав. И то, что происходит у нас в стране.
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