А на Буковині карантин навпаки - послаблюють. Відчинили спортзали, ресторани та стадіони. І це попри те, що донедавна регіон був осередком поширення коронавірусу. Як на скасування обмежень відреагували жителі розкаже Ольга Паламарюк.

Жити на повну. В Чернівцях офіційно послабили карантин. Люди гуляють містом і, схоже, навіть уже забули про засоби захисту.

Фактично, я за час карантину перший раз тут. Старалися обмежувати.

То, что ослабят карантин, в принципе, логично было. Не знаю ли наш город к этому готов. В принципе, будем надеяться на лучшее.

Після довгих трьох місяців уперше відчинили двері кафе та ресторани. На вході санітайзери та термометри. Обов'язкова умова - наявність маски. Відстань між столиками - не менш ніж півтора метра.

Роман Перепелиця, адміністратор ресторану:

Звичайно, це буде, максимум, напевно, 20% від потужностей ресторану по прийому гостей. Але ми все-таки будемо працювати в цих умовах. Хоча б якось, щоб нарешті працювати, щоб люди мали роботу.

Дозволили також роботу спортзалів, спортивних майданчиків і стадіонів. А ще відновили пасажирські перевезення. На довгоочікуваний рейс до Праги чекає Наталя. Каже, через карантин її поїздка до батьків затягнулася майже на чотири місяці.

Надо возвращаться уже домой, к нормальной жизни. Карантин закончился!

Відновили і внутрішньообласне сполучення.

Роман Басюк, диспетчер центрального автовокзалу:

Харків, Дніпро, Одеса, Рівне, Львів. Без проблем. Польща, в принципі, також вже працює. І по районах області - будь-який напрямок.

До автобусів впускають - лише в пов'язках. І тільки на сидячі місця. Наступним етапом пом'якшення має стати відкриття дитячих садочків. Невдовзі це питання має розглянути спеціальна комісія.