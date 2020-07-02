В деле о пытках и изнасиловании в Кагарлыке появились новые фигуранты. Еще двум полицейским вручили сообщение о подозрении. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Новым фигурантом дела стал оперуполномоченный того же Кагарлицкого отделения полиции. Его подозревают в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Кроме того, еще одно подозрение вручили ранее задержанному полицейскому.

В ГБР рассказали, что после резонансных событий к ним стали обращаться люди с сообщениями о фактах пыток в Кагарлицком отделении полиции.

В частности, в январе текущего года полицейские, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.

Правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлицкий отдел полиции - применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.