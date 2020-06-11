В индийском штате Бихтар один из жителей завещал слонам землю на десятки миллионов рупий.

Об этом пишет NDTV.

По информации, животные не единожды спасали жизнь мужчины и уберегали от смерти.

Однажды бандиты пытались меня убить. Тогда слоны спасли меня. Когда несколько людей с пистолетами пытались войти в мою комнату, слон предупредил меня, и я смог поднять тревогу.

Мужчина добавил, что слоны очень верные животные и он не хочет, чтобы после его смерти животные осиротели.

Ранее мы писали, что слоны спасли своего детеныша от смерти в воде. Родители вытащили слоненка, который застрял в резервуаре с водой.