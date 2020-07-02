10 лет из жизни Солнца: NASA опубликовало уникальное видео [ Редактировать ]
В NASA продемонстрировали 10 лет жизни Солнца в одном видео. Его создали на основе данных, которые собрала космическая обсерватория Solar Dynamics Observatory, сообщает lux.fm.
Ее вывели на орбиту Земли 11 февраля 2010, и с тех пор она следит за самой популярной звездой нашей галактики.
За это время обсерватория получила 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении. К слову, такое количество кадров занимает больше, чем 20 миллионов гигабайт.
Данные объединили в единое видео, которое длится более, чем 60 минут. Каждая секунда - фото светила за один день. Заметно, как Солнце мерцает, а заряженные частицы поднимаются над его поверхностью. Но это видео создали не только ради развлечения. Ученые ожидают, что оно поможет в дальнейших исследованиях звезды. Более того, за Солнцем будут наблюдать до 2030 года.
Также мы писали о том, что в июле украинцы смогут увидеть парад планет.
по теме
Гигантскую космическую "тень летучей мыши" показали на видео
Ученые получили изображение космической особенности под названием Bat Shadow
Закат Солнца на других планетах: в НАСА показали видео
Ученые показали симуляцию заката Солнца на нескольких планетах Солнечной системы
Астронавты NASA совершили 7-часовой выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен совершили очередной выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС)
NASA назвала дату повернення Crew Dragon
До цього часу американські астронавти Даг Герлі і Роберт Бенкен виконають низку завдань на борту МКС, зокрема щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації.
Ученые наблюдали слияние черной дыры с таинственным объектом
Астрономы так и не смогли идентифицировать более легкий объект, который оказался тяжелее любой известной нейтронной звезды и легче любой черной дыры