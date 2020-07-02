В NASA продемонстрировали 10 лет жизни Солнца в одном видео. Его создали на основе данных, которые собрала космическая обсерватория Solar Dynamics Observatory, сообщает lux.fm.

Ее вывели на орбиту Земли 11 февраля 2010, и с тех пор она следит за самой популярной звездой нашей галактики.

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За это время обсерватория получила 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении. К слову, такое количество кадров занимает больше, чем 20 миллионов гигабайт.

Данные объединили в единое видео, которое длится более, чем 60 минут. Каждая секунда - фото светила за один день. Заметно, как Солнце мерцает, а заряженные частицы поднимаются над его поверхностью. Но это видео создали не только ради развлечения. Ученые ожидают, что оно поможет в дальнейших исследованиях звезды. Более того, за Солнцем будут наблюдать до 2030 года.

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