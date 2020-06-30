В июле на территории Украины можно будет наблюдать парад планет, однако увидеть невооруженным глазом все небесные тела не удастся. Об этом сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

В июле 2020 года шесть планет выстроятся почти в один ряд, друг за другом, если смотреть от Солнца. Самый быстрый - Меркурий, он облетает Солнце за четыре месяца. В июле Меркурий присоединится к пяти планетам и пробудет в этой кампании целый месяц.

С 4 июля по ночам можно будет увидеть в небе Марс, Юпитер и Сатурн, а по утрам - Венеру. При этом Уран и Нептун невооруженным глазом увидеть невозможно, а наблюдать за Меркурием не получится из-за Солнца, которое затмит планету.

Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель. Астрономы напоминают, что парад - "просто регулярная повторяемость конфигурации планет" и не оказывает никакого влияния на людей.

В начале июля произойдет еще два интересных астрономических события. 4 июля Земля окажется в афелии - на самом дальнем расстоянии от Солнца (152 095259,71 км).

5 июля произойдет третье в этом году затмение Луны. Увидеть его с территории Украины не получится, наблюдать за ним смогут жители Африки и Америки.