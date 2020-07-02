Робоче місце під сонцем. Тридцятитисячний колектив агрохолдингу "Укрлендфармінг" проводить безстрокову акцію протесту біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вимагають від очільника відомства Назара Холодницького - закрити провадження проти акціонера агрохолдингу Олега Бахматюка. Місяць тому суд постановив - припинити розслідування. Але в САП подали апеляцію на це рішення.

Галина Ковток, директор компанії "Укрлендфармінг":

Ми чекаємо на рішення пана Холодницького. Прийшли ми сьогодні стимулювати його працювати. Стимулювати його залишити нас у спокої. І нагадати йому, що ми багатотисячна компанія. Платимо на рік вісім млрд податків. Що ми втомилися і маємо виборювати своє право на життя.

Артур Віндловський, юрист аграрного холдингу "Укрлендфармінг":