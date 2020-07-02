Працівники "Укрлендфармінгу" на мітингу біля САП закликали зупинити тиск на агрохолдінг [ Редактировать ]
Робоче місце під сонцем. Тридцятитисячний колектив агрохолдингу "Укрлендфармінг" проводить безстрокову акцію протесту біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Вимагають від очільника відомства Назара Холодницького - закрити провадження проти акціонера агрохолдингу Олега Бахматюка. Місяць тому суд постановив - припинити розслідування. Але в САП подали апеляцію на це рішення.
Галина Ковток, директор компанії "Укрлендфармінг":
Ми чекаємо на рішення пана Холодницького. Прийшли ми сьогодні стимулювати його працювати. Стимулювати його залишити нас у спокої. І нагадати йому, що ми багатотисячна компанія. Платимо на рік вісім млрд податків. Що ми втомилися і маємо виборювати своє право на життя.
Артур Віндловський, юрист аграрного холдингу "Укрлендфармінг":
Компанія працює, не зважаючи на той тиск, який чинять правоохоронні органи. Особливо НАБУ. Маємо наразі безпрецидентну ситуацію. Коли є рішення суду по скасуванню незаконного переслідування. Дуже сподіваємось, що антикорупційні органи. Зокрема, САП - буде виконувати рішення суду і свої обов'язки.
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