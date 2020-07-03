У лікарнях України фіксують нестачу місць через пандемію [ Редактировать ]
У лікарнях західних областей хворих на COVID-19 так багато, що у деяких медзакладах бракує місць. Про таке заявили в Рівному, Ужгороді та Івано-Франківську. Невпинно зростає й кількість тяжких пацієнтів.
За попередній тиждень тільки в нашому закладі діагностовано втричі більше пацієнтів з коронавірусною інфекцією, ніж за всі попередні тижні. Кожний десятий практично помирає.
Це звернення записали медики Рівного. Центральна міська лікарня переповнена пацієнтами з коронавірусом. Вона поки що єдина приймає хворих. В обласному центрі менш як за тиждень їхня кількість зросла на чверть. Зараз у Рівному вже 440 хворих. Невдовзі місць у лікарні може не вистачити.
Володимир Хомко, міський голова Рівного:
159 людей уже в лікарні на стаціонарі. Наша лікарня небезрозмірна. Ми маєм ще резерви, але очевидно, що вони не безкінечні.
Переповнена і реанімація. Лікарі кажуть, якщо раніше в більшості інфікованих констатували середню або ж легку форми хвороби, то тепер до лікарень масово ушпиталюють тяжких пацієнтів.
Це реанімація, де найтяжчі хворі лежать. Всі ліжка зайняті.
На Рівненщині пацієнтів з COVID-19 лікують у п'ятьох закладах. Окрім Рівненської, ще у двох районних лікарнях - теж місця повністю заповнені. Поки що в облдержадміністрації ситуацію називають контрольованою.
Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:
Зайнятість ліжкового фонду по перепрофільованих ліжках складає 29 відсотків, по ліжках інфекційних складає 79 відсотків і відділень інтенсивної терапії 38 відсотків.
Втім, в області кількість інфікованих стрімко наближається до чотирьох тисяч. Померли - сімдесят пацієнтів.
Переповнені опорні лікарні й на Закарпатті. В області один з найвищих показників заповненості ліжок в Україні - 71 відсоток, за допустимої норми менше ніж 50 відсотків.
Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні:
Ми кожен день виписуємо дуже малу кількість, тому що протікання цієї хвороби, щоб виписати хворого, триває близько 3 тижні.
За останні тижні захворіло майже три тисячі людей. Віднедавна хворих на COVID-19 на Закарпатті ушпиталюють до районних лікарень. Але подекуди й ці заклади вже переповнені. Так у Мукачівській лікарні - понад 30 хворих.
Василь Васюта, завідувач інфекційного відділення Мукачівської центральної районної лікарні:
Є важкі хворі, однак не задіяний ні один апарат з ШВЛів. Середньої важкості ми розцінюємо тих хворих у котрих є пневмонії, у котрих є дихальна недостатність.
Збільшився на Закарпатті й показник смертності. Чи не щодня помирає щонайменше двоє людей.
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