У Північній Кореї немає коронавірусу завдяки зусиллям партії - заявив Кім Чен Ин. За його словами, держава на 100 відсотків заблокувала проникнення COVID на свою територію, бо народ діяв, як те наказував центральний комітет.

Нагадаю, пів року тому КНДР закрила свої кордони та ізолювалася від світу. Офіційно там не підтверджено жодного випадку захворювання. Утім, аналітики вважають це малоймовірним. Ще в квітні коронавірус виявили у чоловіка, який втік із Північної Кореї до Китаю.