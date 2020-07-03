У Північній Кореї немає коронавірусу завдяки зусиллям партії - Кім Чен Ин [ Редактировать ]
У Північній Кореї немає коронавірусу завдяки зусиллям партії - заявив Кім Чен Ин. За його словами, держава на 100 відсотків заблокувала проникнення COVID на свою територію, бо народ діяв, як те наказував центральний комітет.
Нагадаю, пів року тому КНДР закрила свої кордони та ізолювалася від світу. Офіційно там не підтверджено жодного випадку захворювання. Утім, аналітики вважають це малоймовірним. Ще в квітні коронавірус виявили у чоловіка, який втік із Північної Кореї до Китаю.
по теме
СOVID-19 в Україні: для шпиталізації долучили лікарні другої хвилі
За добу в Україні 876 нових заражень коронавірусом. Від ускладнень померли 27 людей. Півтисячі одужали. Найбільше інфікувань - на Львівщині, Закарпатті та в Києві
Польща відновлює обов'язковий двотижневий карантин для українців
Від початку епідемії в Польщі інфікувалися понад 35 тисяч, близько півтори тисячі - померли
COVID-19 у світі: динаміка поширення вірусу
За попередню добу у світі коронавірусом заразилися ще майже 200 тисяч людей. З них понад 50 тисяч у США. В половині американських штатів відмовилися від планів щодо послаблення карантину
Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження
За добу в Україні майже 900 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень померли 12-ро людей. 505 - одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Рівненщині і в Києві
У Кабміні планують посилити відповідальність за неносіння масок
У Кабміні хочуть посилити відповідальність за неносіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях. Причому каратимуть усіх - і пасажирів чи гостей закладу, і його власників