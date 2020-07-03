За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 105 человек. Таким образом в столице на сегодняшний день уже 5 347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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"К сожалению, в столице в последние дни - все больше случаев заболевания коронавирусом. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Среди них - 5 медиков. Один человек умер", - заявил Кличко.

Среди заболевших - 57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и три девочки - от 5 до 13 лет. А также 40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет и пять мальчиков - от 2 до 15 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 91 человек. Всего коронавирус побороли 1 733 жителя Киева.

Ранее сообщалось, что в Киеве ужесточили карантин.

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