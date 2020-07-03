По состоянию на пятницу, 3 июля, в Украине зафиксировали 46 763 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.

Медиками зарегистрировано 876 новых случая инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 20 558 человека, в том числе за минувшие сутки 505 человек.

Умерли 1 212 человек, в том числе за минувшие сутки - 27 человека.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.