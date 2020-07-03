Врач-аллерголог Надежда Бойко рассказала, какую опасность несут укусы комаров. По словам медика, первая реакция обычно проходит легко, а вот из этого следует аллергический ответ, непрекращающийся зуд и водянистые волдыри, пишет dialogs.org.ua.

"Особенно страдают дети, поскольку у них кожа еще достаточно тонкая, и комару легче преодолевать своим хоботком барьеры в поисках кровеносных сосудов", - отмечает эксперт.

Известно, что комары являются переносчиками опасных заболеваний, однако в наших широтах они способны вызвать только аллергическую реакцию. Такое положение провоцирует компонент, содержащийся в секрете, что выделяется комаром во время укуса.

"И снова нужно отметить, что особенно повышенная чувствительность к слюне этого насекомого у маленьких детей. У них на местах укуса возникает покраснение кожных покровов, возникает нечто похожее на чесотку, когда кроме самих "ран" начинают чесаться область вокруг самого очага укуса", - подчеркивает врач.

Как правило аллергия проходит достаточно легко, однако в некоторых случаях появляется температура и недомогание. При повторных укусах у пострадавшего может возникнуть даже слабость и головная боль. В этих случаях нужно принимать противоаллергенные средства.

Врач добавляет, что при использовании таких народных средств как сода или соль только устраняются симптомы.

"Кожу ребенка можно обрабатывать веществами, имеющими специфический запах. Это может быть эвкалипт, мята, бальзам вьетнамская земля как раз содержит эфирные масла, аромат которых отпугивает насекомых ", - подытожила медик.

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