Стало известно, что Европейский союз обеспокоен отставкой главы Национального банка Украины Якова Смолия из-за политического давления. Также в ЕС выразили надежду, что украинское правительство продолжит придерживаться собственных обязательств в реформах и в сотрудничестве с Евросоюзом.

Об этом сообщил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине", - заявил он.

По словам представителя ЕС, создание сильного и независимого Нацбанка было фундаментальным достижением Украины, и остается критически важным для ее будущего успеха.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".