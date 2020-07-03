Жена президента Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса COVID-19. 3 июля ее выписали из больницы. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Сообщается, что Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции и сегодня выписалась из больницы.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская ушла на самоизоляцию.