Жена Зеленского выздоровела от коронавируса [ Редактировать ]
Жена президента Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса COVID-19. 3 июля ее выписали из больницы. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.
Сообщается, что Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции и сегодня выписалась из больницы.
"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская ушла на самоизоляцию.
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