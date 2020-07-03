Дощі зі стелі та море під під'їздом.

Дощі зі стелі та море під під'їздом. У столиці люди роками намагаються домогтися ремонту своєї домівки. "Хрущовку" звели ще у 1964 році, і відтоді капітального ремонту ані будинку, ані прибудинкової території - не проводили. Під час дощів обидва під'їзди та квартири на горішніх поверхах щоразу заливає, а подвір'я перетворюється на суцільну калюжу. Чому місто забуло про цей будинок - з'ясовувала Катерина Сривкова.

Олександр намагається заїхати до себе у двір. Такий "атракціон" ледве не коштував нам камери.

Звичайна "хрущовка" неподалік метро Святошин. Місцеві жартують: у деяких селах дорога краща, ніж тут. На подвір'ї - ані клаптика рівного асфальту.

А ось такий вигляд має двір після дощу. Залишки асфальту перетворюються на справжнє озеро. Максимальна глибина - по щиколотку. Людям доводиться виходити з дому в гумових чоботах, обійти калюжу ніде. Хіба що під балконами.

Варвара Семенівна живе тут 50 років. Каже: за цей час не бачила жодних серйозних ремонтних робіт.

Варвара Семенівна, жителька аварійного будинку:

ЖЭК вообще каждый раз ходит, шо они, не видят, шо тут делается? А мы за шо плотим такие деньги?

Мешканці квартир на горішніх поверхах скаржаться: ліквідовувати наслідки підтоплення вдома - немає жодного сенсу. Дощ все одно щоразу підтоплює помешкання. У під'їзді добре чути запах плісняви.

Вот это течет все время. Оно как бы идет фонтаном все вниз идет. Вот у нас такая красота.

До того ж цей будинок - єдиний у дворі, де досі стоять старі поламані шибки.

Олександр, житель аварійного будинку:

Сам лично видел лет семь назад документ, по которому окна в наших подъездах были заменены на металлопластиковые. Добиться в этом доме ничего невозможно. Дом маленький. Живут одни пенсионеры.

Жителі роками звертаються до місцевої влади, проте - марно.

Інна, жителька аварійного будинку:

Каждый год мы пишем заявления и в керуючу компанию, и обращались в Киевраду, чтобы нас включили в программу ежегодную по реконструкции. Но ни 18, ни 19, ни 20 год нас так и не поставили.

У Святошинській райадміністрації від особистої зустрічі з нами - відмовилися. У відповідь на наш запит зазначили: дім - обстежили і дійшли висновку, що покрівля, сходові клітки та асфальт справді потребують капітального ремонту. Та от цьогоріч на цей будинок не вистачило бюджетних грошей. Ремонт обіцяють провести наступного року. Кін А тим часом місцеві готуються - до наступної зливи.

А здесь вот ручьи прямо вниз туда идут. То есть у нас в парадном надо только с зонтиком ходить.

Жителі будинку сподіваються, що покрівлю встигнуть відремонтувати, доки дощова вода не дісталася електрообладнання і не спричинила трагедії.