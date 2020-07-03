876 - це підтверджені випадки коронавірусу за минулу добу. Вже котрий тиждень поширення ковіду у нас в Україні підтверджує страх, що вже цього літа ми можемо залишитись без місць у лікарнях.

Саме колапс медичної системи - це найбільша загроза цієї пандемії. Навіть якщо хворітимуть й невелика кількість людей відносно загальної кількості населення скажімо, сотні тисяч проти сорока мільйонів - рівень смертності може бути шалено високим. Хоча б тому, що на всіх не вистачатиме лікарів та ліжок. Ось вже є повідомлення про те, що у Києві та у західних областях - пацієнти лежать у коридорах.

Чи правда це? За кілька хвилин запитаємо про це у міністра охорони здоров'я. А зараз подивіться на конкретні приклади - коли людям не змогли вчасно надати допомогу.

Коронавірусна статистика росте. Більше того, сам коронавірус - стає "агресивнішим". Більшає важких пацієнтів із пневмонією.

Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації:

70-80 % хворих які поступають з важкими пневмоніями це є кисневозалежні.

Чиновники вже говорять про підготовку ліжкомісць до другої хвилі. Та чи вистачає зараз місць у лікарнях?

Здраствуйте! Мене звати Надя, і я записую це відео, аби ви зрозуміли, як насправді Україна бореться із COVID-19. І що насправді відбувається.

Це відео львів'янка Надія Ремкус записала два тижні тому. Вона розповіла історію своєї мами, яка захворіла на коронавірус. Але тому що, що їй не змогли вчасно зробити ПЛР-тест - через зволікання лабораторії, жінка не могла потрапити до опорної лікарні у Львові. І лежала у реанімації лікарні у містечку Жовква.

Ми зробили ІФА-тест, і він був позитивним на коронавірус. Але за його результатами нас не можуть взяти до Львова. Телефонували у всі львівські лікарні - вони нас не беруть, це по-перше, тому що в нас немає ПЛР-тесту. І друге, тому що у них - немає місць.

А це вже дописи на Фейсбук-сторінці Надії через тиждень. Її мама померла, так і не дочекавшись госпіталізації у львівську лікарню.

Тільки в нашому закладі діагностовано втричі більше пацієнтів з коронавірусною інфекцією, ніж за всі попередні тижні. Каждий десятий практично помирає...

Це звернення цього тижня записали медики Рівного. Центральна міська лікарня - єдина, яка приймає ковідних пацієнтів - переповнена!

Володимир Хомко, міський голова Рівного:

Наша лікарня небезрозмірна. Ми маєм ще резерви, але очевидно, що вони не безкінечні.

Переповнена і реанімація.

Це реанімація, де найтяжчі хворі лежать. Всі ліжка зайняті.

А це вже Закарпаття. В тутешніх лікарнях теж дефіцит місць. Тут один із найвищих показників заповненості ліжок в Україні - 71 відсоток. За норми менше п'ятдесяти.

Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні:

Ми кожен день виписуємо дуже малу кількість, тому що протікання цієї хвороби, щоб виписати хворого, триває близько три тижні.

Віднедавна хворих на COVID-19 на Закарпатті ушпиталюють до районних лікарень. Та подекуди і вони вже переповнені. До того ж в області зросла й смертність. Чи не щодня помирає щонайменше двоє людей.