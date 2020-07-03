Дуже незвичний мітинг відбувся під Офісом президента. Грошей не вимагали, у зраді - не звинувачували. Просили - закону. Легалізувати ліки з канабісу - простіше кажучи, з конопель. У більшості цивілізованих країн це вже зроблено. Тяжкі пацієнти з онкологією, з травмами отримали ефективні та легкі препарати для вгамування болю, що не шкодять людині додатково.

Але чому у нас цього ще немає? Та чи справді може бути? Феруза Бегматова розбиралась в цій темі.

Київське передмістя. Червень, 2019. Шоста ранку. Правоохоронці проводять спецоперацію з кодовою назвою "мак".

Під час облави з будинку вилучили 15 кущів конопель.

Людину, яку повалили на підлогу правоохоронці, звати Віталій Ручко.

Я выращиваю и употребляю коноплю уже более 20 лет.

Виявилося, що Віктор - має інвалідність першої групи. У нього ниркова недостатність. Щодня тиск зашкалює, біль не дає звестися на ноги. Класичні, "дозволені", ліки коштують дорого, не допомагають і до усього - мають купу побічних ефектів.

Нужны мощные обезболивающие, от них печень разрушается, а медицинский каннабис без побочных эффектов помогает фактически, это растение помогает мне выжить, если б не мед каннабис, я б не был уже в живых.

Те, що кущі конопель були справді медичними згодом підтвердила й лабораторія.

Олександр, адвокат:

В деле есть также экспертиза, которая указывает, что содержание тетрагидроканнабинола оно совсем не высокое и, если выражаться не научным языком, то эта трава, с вашего позволения скажу, она не прущая, вряд ли это было бы интересно людям, которые в марихуане ищут какой-то наркотический эффект.

Але закон на такі подробиці не зважає. І вже рік Віктор - обвинувачений.

Фактически у меня отняли мое лекарство, теперь меня судят как уголовного преступника и не знаю, чем все закончится.

Бути живими злочинцями або законослухняними приреченими? Такий вибір роблять щонайменше два мільйони пацієнтів в Україні щодня.

Тиждень тому кілька сотень із них прийшли до Офісу президента. Із гаслами, про право жити без болю. Із проханням легалізувати в Україні медичний канабіс. Бо вже багато років такі ініціативи лунали, але досі не наважився. І вочевидь, не наважиться і зараз. Бо за словами Президента, люди не розуміють, Що таке медичний канабіс.

Володимир Зеленський, президент України:

Більшість людей в україні не розуміють різницю, більшість людей в Україні особливо матері, батьки, бабусі - тим більше вони не знають, про що йдеться мова. Окрім того, що канабіс для них звучить, як той чи інший наркотик. І якщо ви хочете, щоб суспільство вас підтримувало, тому що я в принципі нічого не можу зробити проти нашого суспільства, вони ж мене обрали президентом. Якось не по-людськи не підтримувати людей, які тебе обрали.

Тож поки Президент порадив тим, хто виступає за легалізацію медичного канабісу - комунікувати із сусіпільством. І пояснити, що це таке.

Вікторія Мостовенко, на жаль, може пояснити це на власному прикладі. В її маленької дитини - епілепсія. Допомагають - лише канабіоїдні препарати. Легальні ліки - лише шкодять.

Вікторія Мостовенко, мама дитини з епілепсією:

Найстрашніше, що по-перше, не діє, по-друге, це все має інтоксикацію на організм, нирка, печінка, органи уражаються психічні розлади. Знаю тих, в кого діти не дожили п'ятирічного віку, вони просто вмирають від тих ускладнень.

Медичні коноплі дозволені урядами десятків держав. Серед них - Австрія, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Великобританія та США.

Америкою хвиля легалайзу прокотилася за останній рік. Тепер купити канабіс для лікування можна у понад 20 штатах. У період локдауну деякі штати прирівняли препарати з умістом канабіноїдів до продуктів першої необхідності - спеціальні магазини працювали так само, як аптеки чи супермаркети. При цьому на федеральному рівні заборона конопель в США досі в силі. Кожен штат окремо вирішує - забороняти чи ні. І якщо дозволяти - то на яких умовах.

У січні цього року дозволила лікуватися канабісом і Австралія.

Іан Макґреґор, науковий директор дослідницького проекту з канабіноїдної терапії при Університеті Сіднея:

Дуже важливо зрозуміти, що можна отримати медичну користь від канабіноїдів без ефекту сп'яніння.

У Нідерландах медичний канабіс також доступний, його пацієнти купують в аптеках - за рецептом. Проте чимало звертаються і у звичайні кофішопи. З початком карантину влада заборонила роботу цих крамничок. Утім згодом дозволили продаж в інтернеті.

Стен Есмейлер, власник кофішопу:

Дуже багато наших клієнтів купують марихуану для лікування. Ті, хто страждають від болю, мають розсіяний склероз, проходять хіміотерапію.

Медканабіс два роки тому дозволили навіть у Таїланді. І це при тому, що за вживання наркотиків там надсуворе покарання. За сигарету із травкою - 10 років в'язниці!

У Канаді каннабіс застосовують уже 20 років. А нещодавно країна почала вивчати нові властивості медичної марихуани - у боротьбі із коронавірусом. На думку біотехнологів із університету Летбридж, деякі активні речовини цієї трави можуть підвищити опірність клітин до інфекції. Там працює і наш співвітчизник - біотехнолог Ігор Ковальчук. Ми зв'язуємося із ним за допомогою скайпу.

Ігор Ковальчук, біотехнолог:

Нашли несколько экстрактов, которые могут существенно уменьшать количество рецептора, который вирус использует для заражения клеток. Мы также подтвердили свойства нескольких экстрактов уменьшать существенно цитокиновый шторм, это воспаление, которое возникает в органах поражения, как в легких, к примеру.

Та чи скоро можна буде використовувати ці розробки в лікуванні, стане відомо приблизно в кінці року.

Ігор Ковальчук, біотехнолог:

Мы сейчас работаем с несколькими компаниями, чтоб испытания зарегистрировать в Канаде и в США, это получится у нас в течение 2-3 месяцев, набор пациентов с самыми испытаниями - месяца 3-4, к концу года должна быть четкая картина, насколько хорошо работают эти экстракты на людях.

Однак усі ці розробки дуже далекі від України. Бо в нас використання канабіноїдів заборонене навіть для наукових досліджень.

Дмитро Ісаєв, кандидат біологічних наук:

Формально разрешено, фактически это обман, вроде бы можно, но без правил нельзя, а правила не дают, никто не хочет их разрабатывать.

А все тому, що медична маріхуана в Україні - дуже різне поняття. Для когось це нарколякачка, для когось політично неприваблива тема. Хтось хоче заробляти на ній мільйони. А комусь вона потрібна просто, щоб жити.