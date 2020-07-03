Проблеми легалізації: чому ліки з коноплі заборонені в Україні? [ Редактировать ]
Дуже незвичний мітинг відбувся під Офісом президента. Грошей не вимагали, у зраді - не звинувачували. Просили - закону. Легалізувати ліки з канабісу - простіше кажучи, з конопель. У більшості цивілізованих країн це вже зроблено. Тяжкі пацієнти з онкологією, з травмами отримали ефективні та легкі препарати для вгамування болю, що не шкодять людині додатково.
Але чому у нас цього ще немає? Та чи справді може бути? Феруза Бегматова розбиралась в цій темі.
Київське передмістя. Червень, 2019. Шоста ранку. Правоохоронці проводять спецоперацію з кодовою назвою "мак".
Під час облави з будинку вилучили 15 кущів конопель.
Людину, яку повалили на підлогу правоохоронці, звати Віталій Ручко.
Я выращиваю и употребляю коноплю уже более 20 лет.
Виявилося, що Віктор - має інвалідність першої групи. У нього ниркова недостатність. Щодня тиск зашкалює, біль не дає звестися на ноги. Класичні, "дозволені", ліки коштують дорого, не допомагають і до усього - мають купу побічних ефектів.
Нужны мощные обезболивающие, от них печень разрушается, а медицинский каннабис без побочных эффектов помогает фактически, это растение помогает мне выжить, если б не мед каннабис, я б не был уже в живых.
Те, що кущі конопель були справді медичними згодом підтвердила й лабораторія.
Олександр, адвокат:
В деле есть также экспертиза, которая указывает, что содержание тетрагидроканнабинола оно совсем не высокое и, если выражаться не научным языком, то эта трава, с вашего позволения скажу, она не прущая, вряд ли это было бы интересно людям, которые в марихуане ищут какой-то наркотический эффект.
Але закон на такі подробиці не зважає. І вже рік Віктор - обвинувачений.
Фактически у меня отняли мое лекарство, теперь меня судят как уголовного преступника и не знаю, чем все закончится.
Бути живими злочинцями або законослухняними приреченими? Такий вибір роблять щонайменше два мільйони пацієнтів в Україні щодня.
Тиждень тому кілька сотень із них прийшли до Офісу президента. Із гаслами, про право жити без болю. Із проханням легалізувати в Україні медичний канабіс. Бо вже багато років такі ініціативи лунали, але досі не наважився. І вочевидь, не наважиться і зараз. Бо за словами Президента, люди не розуміють, Що таке медичний канабіс.
Володимир Зеленський, президент України:
Більшість людей в україні не розуміють різницю, більшість людей в Україні особливо матері, батьки, бабусі - тим більше вони не знають, про що йдеться мова. Окрім того, що канабіс для них звучить, як той чи інший наркотик. І якщо ви хочете, щоб суспільство вас підтримувало, тому що я в принципі нічого не можу зробити проти нашого суспільства, вони ж мене обрали президентом. Якось не по-людськи не підтримувати людей, які тебе обрали.
Тож поки Президент порадив тим, хто виступає за легалізацію медичного канабісу - комунікувати із сусіпільством. І пояснити, що це таке.
Вікторія Мостовенко, на жаль, може пояснити це на власному прикладі. В її маленької дитини - епілепсія. Допомагають - лише канабіоїдні препарати. Легальні ліки - лише шкодять.
Вікторія Мостовенко, мама дитини з епілепсією:
Найстрашніше, що по-перше, не діє, по-друге, це все має інтоксикацію на організм, нирка, печінка, органи уражаються психічні розлади. Знаю тих, в кого діти не дожили п'ятирічного віку, вони просто вмирають від тих ускладнень.
Медичні коноплі дозволені урядами десятків держав. Серед них - Австрія, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Великобританія та США.
Америкою хвиля легалайзу прокотилася за останній рік. Тепер купити канабіс для лікування можна у понад 20 штатах. У період локдауну деякі штати прирівняли препарати з умістом канабіноїдів до продуктів першої необхідності - спеціальні магазини працювали так само, як аптеки чи супермаркети. При цьому на федеральному рівні заборона конопель в США досі в силі. Кожен штат окремо вирішує - забороняти чи ні. І якщо дозволяти - то на яких умовах.
У січні цього року дозволила лікуватися канабісом і Австралія.
Іан Макґреґор, науковий директор дослідницького проекту з канабіноїдної терапії при Університеті Сіднея:
Дуже важливо зрозуміти, що можна отримати медичну користь від канабіноїдів без ефекту сп'яніння.
У Нідерландах медичний канабіс також доступний, його пацієнти купують в аптеках - за рецептом. Проте чимало звертаються і у звичайні кофішопи. З початком карантину влада заборонила роботу цих крамничок. Утім згодом дозволили продаж в інтернеті.
Стен Есмейлер, власник кофішопу:
Дуже багато наших клієнтів купують марихуану для лікування. Ті, хто страждають від болю, мають розсіяний склероз, проходять хіміотерапію.
Медканабіс два роки тому дозволили навіть у Таїланді. І це при тому, що за вживання наркотиків там надсуворе покарання. За сигарету із травкою - 10 років в'язниці!
У Канаді каннабіс застосовують уже 20 років. А нещодавно країна почала вивчати нові властивості медичної марихуани - у боротьбі із коронавірусом. На думку біотехнологів із університету Летбридж, деякі активні речовини цієї трави можуть підвищити опірність клітин до інфекції. Там працює і наш співвітчизник - біотехнолог Ігор Ковальчук. Ми зв'язуємося із ним за допомогою скайпу.
Ігор Ковальчук, біотехнолог:
Нашли несколько экстрактов, которые могут существенно уменьшать количество рецептора, который вирус использует для заражения клеток. Мы также подтвердили свойства нескольких экстрактов уменьшать существенно цитокиновый шторм, это воспаление, которое возникает в органах поражения, как в легких, к примеру.
Та чи скоро можна буде використовувати ці розробки в лікуванні, стане відомо приблизно в кінці року.
Ігор Ковальчук, біотехнолог:
Мы сейчас работаем с несколькими компаниями, чтоб испытания зарегистрировать в Канаде и в США, это получится у нас в течение 2-3 месяцев, набор пациентов с самыми испытаниями - месяца 3-4, к концу года должна быть четкая картина, насколько хорошо работают эти экстракты на людях.
Однак усі ці розробки дуже далекі від України. Бо в нас використання канабіноїдів заборонене навіть для наукових досліджень.
Дмитро Ісаєв, кандидат біологічних наук:
Формально разрешено, фактически это обман, вроде бы можно, но без правил нельзя, а правила не дают, никто не хочет их разрабатывать.
А все тому, що медична маріхуана в Україні - дуже різне поняття. Для когось це нарколякачка, для когось політично неприваблива тема. Хтось хоче заробляти на ній мільйони. А комусь вона потрібна просто, щоб жити.
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