В Украине за сутки зафиксировали 914 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает СНБО.

По информации, инфекция "убила" 15 новых пациентов, еще 597 смогли одолеть болезнь.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Львовской области (176 новых больных), Киеве (118 человек) и Волынской области (92 случая).

Известно, что за весь период эпидемии в Украине лабораторно подтвердили 47 667 случаев заболевания COVID-19, 21 155 человек вылечились, при этом 1227 погибли.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Украины сделал заявление на счет смертности от коронавирусной инфекции в стране.