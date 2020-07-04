Полиция задержала 10 участников драки со стрельбой на столичной Бессарабке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации, одной из участниц кровавого инцидента, которая получила огнестрельное ранение ноги, медики оказали помощь на месте происшествия. Еще двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями.

Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерский управления полиции доставили 10 человек.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Напомним, утром 4 июля в Киеве произошла массовая драка, которая переросла в стрельбу. Причину бойни не установили.