Драка в Киеве: стали известны подробности массового побоища [ Редактировать ]
Полиция задержала 10 участников драки со стрельбой на столичной Бессарабке.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По информации, одной из участниц кровавого инцидента, которая получила огнестрельное ранение ноги, медики оказали помощь на месте происшествия. Еще двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями.
Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерский управления полиции доставили 10 человек.
Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
Напомним, утром 4 июля в Киеве произошла массовая драка, которая переросла в стрельбу. Причину бойни не установили.
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