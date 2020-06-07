Резня на Киевщине: полиция задержала убийцу (фото) [ Редактировать ]
Полиция Киевской области задержала подозреваемого в кровавой трагедия, которая всколыхнула весь Фастов 7 июня. Подозреваемый - 28-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной Полиции.
По данным правоохранителей, 28-летний убийца подозревается в совершении умышленного убийства родной сестры и двух квартирантов.
фото: gov
Также, он нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Полицию на место происшествия вызвали медики, которые прибыли по вызову людей из дома по соседству.
По данным правоохранительных органов, прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили три тела с признаками насильственной смерти.
фото: gov
Также, на месте происшествия работали следственно-оперативная группа местного отделения полиции и наряд полиции охраны, криминалистическая лаборатория Главного управления полиции Киевщины.
Задержали подозреваемого полицейские на месте совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Тела погибших - 31-летняя сестра подозреваемого и двое тел мужского и женского пола, личности которых устанавливают работники полиции, направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По предварительным данным, погибшие люди снимали там жилье.
По данному делу полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины столь ужасной трагедии. Продолжается следствие.
Напомним, 7 июня в г.Фастов мужчина зарезал троих людей. А ранее полиция задержала мужчин, которые устроили стрельбу.
Ранее мы сообщали, что школьный охранник устроил поножовщину.
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