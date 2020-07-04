В Киеве проходит акция протеста по делу Шеремета (видео) [ Редактировать ]
В столице тысячи людей вышли на митинг в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом пишет "УП".
По информации, в колонне насчитывается до 2500 тысяч человек, которые назвали свою акцию протеста "200 дней лжи".
Отмечается, что активисты провели концерт в парке Шевченко, после чего двинулись в сторону здания МВД по центру Киева. Под стенами Министерства на асфальте участники акции сделали надпись "Хватит врать", а также зажгли файеры. Позже участники митинга отправились Офису президента.
Ранее мы писали о том, что дело Шеремета уже готово к передачи в суд. Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени ознакомления с материалами.
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