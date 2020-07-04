В столице тысячи людей вышли на митинг в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом пишет "УП".

По информации, в колонне насчитывается до 2500 тысяч человек, которые назвали свою акцию протеста "200 дней лжи".

Отмечается, что активисты провели концерт в парке Шевченко, после чего двинулись в сторону здания МВД по центру Киева. Под стенами Министерства на асфальте участники акции сделали надпись "Хватит врать", а также зажгли файеры. Позже участники митинга отправились Офису президента.

Ранее мы писали о том, что дело Шеремета уже готово к передачи в суд. Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени ознакомления с материалами.