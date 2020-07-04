Атака на офіс "Опозиційної платформи - За життя": нападнику загрожує до семи років в'язниці [ Редактировать ]
Вибух у Полтаві. Вчора ввечері у місцевому офісі партії "Опозиційна платформа - За життя" невідомі підірвали ймовірно гранату. Подробиць інциденту поки небагато.
Правоохоронці припускають - снаряд міг бути бойовим. Невідомий під'їхав до офісу на автомобілі. Обличчя було заховане під маскою. Чоловік кинув вибуховий пристрій через вікно автівки. Знищено частину майна.
На момент надзвичайної події в офісі була працівниця. На щастя, серйозно ніхто не постраждав. Нападнику загрожує до семи років позбавлення волі.
Сергій Махно, начальник відділення поліції №1 ГУНП у Полтавській області:
На місці події працює слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехніки, також інші фахівці, які визначають взагалі саму подію, що тут трапилося. Це тяжкий злочин. проводиться подальша перевірка.
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