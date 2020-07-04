Вибух у Полтаві. Вчора ввечері у місцевому офісі партії "Опозиційна платформа - За життя" невідомі підірвали ймовірно гранату. Подробиць інциденту поки небагато.

Правоохоронці припускають - снаряд міг бути бойовим. Невідомий під'їхав до офісу на автомобілі. Обличчя було заховане під маскою. Чоловік кинув вибуховий пристрій через вікно автівки. Знищено частину майна.

На момент надзвичайної події в офісі була працівниця. На щастя, серйозно ніхто не постраждав. Нападнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Сергій Махно, начальник відділення поліції №1 ГУНП у Полтавській області: