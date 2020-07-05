Восемь областей не готовы к смягчению карантина [ Редактировать ]
В Украине 8 областей и Киев не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Переход регионов к следующему этапу карантина возможен только при условии соответствия эпидситуации определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности медицинской сети противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Чтобы карантин был ослаблен, регионы должны отвечать следующим требованиям:
- загруженность больниц - не более 50%;
- охват тестированием - 24 ПЦР-теста на 100 тыс. населения;
- процент выявления COVID-19 - менее 11%;
- динамика заболеваемости - менее 10%
По состоянию на 5 июля не готовы ослаблять карантин Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.
Ранее сообщалось, что в Казахстане снова ввели общенациональный карантин.
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