В Украине 8 областей и Киев не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Переход регионов к следующему этапу карантина возможен только при условии соответствия эпидситуации определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности медицинской сети противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Чтобы карантин был ослаблен, регионы должны отвечать следующим требованиям:

загруженность больниц - не более 50%;

охват тестированием - 24 ПЦР-теста на 100 тыс. населения;

процент выявления COVID-19 - менее 11%;

динамика заболеваемости - менее 10%

По состоянию на 5 июля не готовы ослаблять карантин Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снова ввели общенациональный карантин.