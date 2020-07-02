Правительство Казахстана одобрило введение в стране общенационального карантина, который будет действовать с 5 по 20 июля. Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, этот срок может быть продлен еще на 2 недели, а ограничения ужесточены. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Республики Казахстан.

На время карантина будут закрыты: салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, крытые рынки, пляжи, аквапарки, объекты культуры, музеи, развлекательные центры, кинотеатры, детские дошкольные учреждения и оздоровительные лагеря, религиозные объекты и развлекательные учреждения.

В стране приостановят пассажирское автобусное сообщение между регионами. Международные авиаперевозки отменяться не будут. Работа общественного транспорта будет ограничена по времени.

Жителям Казахстана нельзя будет собираться на улицах больше трех человек. Будет "ограничено" перемещение лиц старше 65 лет.

На дистанционную форму работы будут переведены для не менее 80% сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний и иных организаций.

Общенациональный карантин уже действовал в Казахстане с середины марта по 11 мая.

1 июля в Казахстане установили антирекорд по заболеваемости коронавирусом: СОVID-19 выявили у 1 604 человек. В стране с населением в 19 млн подтверждено 41 065 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане назначили нового спикера сената.