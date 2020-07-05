В конституции СССР была заложена "мина замедленного действия" - положение о праве союзных республик на выход из состава единого государства, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Еще при образовании Советского Союза, сказал Путин, "был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства". Сталин, придерживался другой точки зрения, "говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии".

Но, по словам Путина, "в конечном итоге была реализована ленинская идея", которая "кочевала из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза".

В результате республика, которая не "с чем пришла", могла выйти из состава СССР, а "утащив" с собой "подарки от русского народа".

Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза. Разумеется, подобных вещей мы должны избежать.

Путин считает, что в конституции должна быть норма о нерушимости границ и "невозможность отторжения наших территорий". Для этого и необходимо было внести поправки в действующую конституцию.

Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед.

Напомним, что поправки в конституцию России были предложены президентом России Владимиром Путиным в начале 2020 года. К списку поправок чуть позже добавили обнуление президентских сроков, позволяющее Путину баллотироваться на очередной срок.

1 июля завершилось голосование, в ходе которого, по данным ЦИК "за" проголосовали 77,92% избирателей, "против" - 21,27%. 3 июля Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию.

Ранее сообщалось, что Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси.