Путин рассказал о республиках СССР, "утащивших" с собой "подарки от русского народа" [ Редактировать ]
В конституции СССР была заложена "мина замедленного действия" - положение о праве союзных республик на выход из состава единого государства, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
Еще при образовании Советского Союза, сказал Путин, "был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства". Сталин, придерживался другой точки зрения, "говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии".
Но, по словам Путина, "в конечном итоге была реализована ленинская идея", которая "кочевала из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза".
В результате республика, которая не "с чем пришла", могла выйти из состава СССР, а "утащив" с собой "подарки от русского народа".
Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза. Разумеется, подобных вещей мы должны избежать.
Путин считает, что в конституции должна быть норма о нерушимости границ и "невозможность отторжения наших территорий". Для этого и необходимо было внести поправки в действующую конституцию.
Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед.
Напомним, что поправки в конституцию России были предложены президентом России Владимиром Путиным в начале 2020 года. К списку поправок чуть позже добавили обнуление президентских сроков, позволяющее Путину баллотироваться на очередной срок.
1 июля завершилось голосование, в ходе которого, по данным ЦИК "за" проголосовали 77,92% избирателей, "против" - 21,27%. 3 июля Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию.
Ранее сообщалось, что Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси.
по теме
У Росії проголосували за зміни до конституції
Офіційна активність виборців становила близько шістдесяти восьми відсотків. Проти такого рішення виступили в Москві та Санкт-Петербурзі
Путин рассказал, как часто сдает тест на коронавирус
Президент России сообщил, что сдает тест на коронавирус COVID-19 каждые три дня
В Росії стартувало голосування за поправки до Конституції
Росія сьогодні "обнуляє". Там стартував референдум щодо поправок до Конституції. Зокрема, росіяни вирішуватимуть - чи забути про всі попередні президентські терміни Путіна
Велика Британія та Польща засудили російське голосування у Криму та на Донбасі
Майже 78 відсотків тих, хто голосував - підтримали обнулення президентських термінів Путіна. Тож потенційно він зможе керувати країною до 2036 року.
Поправки до конституції Росії підтримали 78% громадян
Офіційна активність виборців становила майже 68 відсотків. Проти такого волевиявлення виступили в Москві та Санкт-Петербурзі