Президент России Владимир Путин сообщил, что сдает тест на коронавирус COVID-19 каждые три-четыое дня. Пока все они оказались отрицательными. Об этом российский лидер рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Путин прокомментировал формат дистанционной работы, которого ему приходится придерживаться в условиях пандемии.

В известной степени, действительно, испытание, потому что я люблю общаться с людьми. Мне доставляет это внутреннее удовлетворение - прямой контакт с людьми.

Во время своего визита в подмосковную больницу Коммунарку, состоявшего в конце марта, президент России встречался с главным врачом Денисом Проценко. Через несколько дней после встречи Проценко сообщил, что заразился коронавирусом. Путин рассказал, что его пытались отговорить от визита в больницу для пациентов с COVID-19.

Не то, что пытались - все были против... Чего я туда пошел? Первое, что я хотел - посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое - прийти самому посмотреть на месте.

По словам Путина, нет оснований полагать, что коронавирус был создан искусственным путем.

Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований.

Ранее сообщалось, что у министра обороны Сербии диагностировали коронавирус после парада Победы в Москве.