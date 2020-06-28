Путин рассказал, как часто сдает тест на коронавирус [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин сообщил, что сдает тест на коронавирус COVID-19 каждые три-четыое дня. Пока все они оказались отрицательными. Об этом российский лидер рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
Путин прокомментировал формат дистанционной работы, которого ему приходится придерживаться в условиях пандемии.
В известной степени, действительно, испытание, потому что я люблю общаться с людьми. Мне доставляет это внутреннее удовлетворение - прямой контакт с людьми.
Во время своего визита в подмосковную больницу Коммунарку, состоявшего в конце марта, президент России встречался с главным врачом Денисом Проценко. Через несколько дней после встречи Проценко сообщил, что заразился коронавирусом. Путин рассказал, что его пытались отговорить от визита в больницу для пациентов с COVID-19.
Не то, что пытались - все были против... Чего я туда пошел? Первое, что я хотел - посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое - прийти самому посмотреть на месте.
По словам Путина, нет оснований полагать, что коронавирус был создан искусственным путем.
Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований.
Ранее сообщалось, что у министра обороны Сербии диагностировали коронавирус после парада Победы в Москве.
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