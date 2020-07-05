Масштабна пожежа на Херсонщині. У Новій Каховці згоріла п'ятиповерхівка. Займання сталося в одній з квартир на останньому поверсі. Полум'я швидко поширилося на даху, за лічені хвилини повністю охопило усю площу покрівлі. Вогонь вдалося стримати лише за дві години.

Усіх жителів будинку евакуювали. Причини займання встановлюють. За даними місцевих ЗМІ це був підпал. Начебто після сімейної сварки один із мешканців підпалив свою квартиру, а полум'я швидко перекинулося на сусідні.