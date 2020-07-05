Памела Андерсон взбудоражила откровенным образом [ Редактировать ]
Всемирно известная 53-летняя модель Памела Андерсон, не перестает удивлять поклонников откровенными фото. На этот раз модель опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в купальнике, демонстрируя прекрасную фигуру.
Публикация от Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)
Но поклонники модели крайне негативно отнеслись к такой затее Памелы. Многие начали писать негативные комментарии, но были и те, кто поддержал звезду.
Стоит отметить, что несколько дней назад Андерсон опубликовала очень откровенное фото, чем вызвала волну негатива от поклонников, которые ее призывали не стесняться своего возраста, а достойно его принять.
Публикация от Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)
Напомним, ранее Седокову раскритиковали за оголенную грудь.
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