Всемирно известная 53-летняя модель Памела Андерсон, не перестает удивлять поклонников откровенными фото. На этот раз модель опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в купальнике, демонстрируя прекрасную фигуру.

Но поклонники модели крайне негативно отнеслись к такой затее Памелы. Многие начали писать негативные комментарии, но были и те, кто поддержал звезду.

Стоит отметить, что несколько дней назад Андерсон опубликовала очень откровенное фото, чем вызвала волну негатива от поклонников, которые ее призывали не стесняться своего возраста, а достойно его принять.

Напомним, ранее Седокову раскритиковали за оголенную грудь.

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