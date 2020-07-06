Війна на Донбасі: бойовики ведуть ворожу активність [ Редактировать ]
5 обстрілів українських позицій було на Донбасі минулої доби. Російські найманці обстрілювали позиції ООС із мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Ворожу активність зафіксували поблизу Павлополя, Новотроїцького, Хутора Вільний та у передмісті Мар'їнки. Українські бійці дали ворогові адекватну відсіч.
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