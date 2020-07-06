Во вторник, с 6 на 7 июля, в Украине отмечается праздник Ивана Купала, овеянный множеством историй, легенд, мифов и даже страшилок.

Podrobnosti.ua расскажут, что обязательно нужно сделать в этот день.

По традиции, 6 июля нужно убрать в доме, чтобы встретить Купалу 7 числа в чистоте. Вечером 6 июля обязательно нужно прийти к водоему, чтобы отметить праздник, не купаясь.

В купальскую ночь обычно собирали лекарственные травы, которые именно в это время наполнены целебной силой. Особым спросом пользовались тысячелистник, зверобой и ромашка. Пучки трав можно развешать по дому, и они будут настоящими оберегами семьи.

Также в рамках того, что делают на Ивана Купала, пользовалась популярностью магия. В частности, в этот день принято гадать на суженого, поэтому незамужние девушки с особым трепетом ждут купальскую ночь.

Самые храбрые в эту ночь ищут мифический цветок папоротника, ведь в это волшебное время растения набирали очаровательных, лечебных и целебных свойств. Только в Купальскую ночь на папоротнике расцветал волшебный огненный цветок счастья - кочедыжник.

Кто его сорвет, то все на свете будет знать, получит без труда все сокровища, очарует лучшую девушку, будет иметь самый высокий урожай, не будет бояться злых сил, будет иметь чудодейственную силу делать все той рукой, которая сорвала цветок счастья. Но надо быть готовым к козням нечисти, которые этот цветок охраняют.

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