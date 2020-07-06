Грузинский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов Европы Юрий Ломадзе задержан по уголовному делу о похищении и избиении жителя Батуми, сообщает телеканал "Мтавари архи".

Национальная полиция Грузии отчиталась о задержании пяти человек по обвинению в незаконном лишении свободы и групповом насилии. Следствие установило, что в Батуми они похитили 32-летнего мужчину и вывезли его в одно из сел, где после "мужского" разговора жестоко избивали несколько дней. Преступление было совершено "по мотивам мести" - потерпевший состоял в отношениях с родственницей одного из своих похитителей.

Через пять дней мужчину отппустили и он обратился в полицию. После оказания помощи в больнице он отказался общаться с журналистами.

Как выяснили журналисты "Мтавари", среди пяти задержанных - 23-летний борец Юрий Ломадзе и его 19-летний брат Лука Ломадзе.

Юрий Ломадзе в 2018 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы в Каспийске, однако в 2019 году был лишен этой награды из-за того, что провалил допинг-тест. В феврале 2020 года на чемпионате Европы в Риме в весовой категории до 72 кг он завоевал серебряную медаль. В настоящее время он готовится к Олимпиаде.

Его брат Лука Ломадзе - вратарь Озургетского футбольного клуба "Мцхета".

Возможно, спортивная карьера братьев будет прервана, поскольку им грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отправил обвиняемых под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что четверо уголовников похитили и пытали ветерана АТО.