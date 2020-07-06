В понедельник, 6 июля, экс-депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому вручили обвинительный акт по делу в нападении с применением оружия. Об этом сообщил сам обвиняемый в Facebook.

Он считает дело фальсифицированным.

Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня по так называемому делу Химикуса. 3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт.

Бывший депутат также обнародовал видео беседы с сотрудниками ГБР, которые вручали акт.

Я точно знаю, что вам точно известно, что вы его сфальсифицировали по мотивам неправосудия и политической расправы. Почему я так говорю? Потому что в обвинительном акте указано, что я, выйдя из машины, кричал Химикусу:" мордой в асфальт ". Вы точно знаете - у меня есть 5 свидетелей, что я этого не говорил, и вы это признали, что это говорила жена Химикуса и материалы есть в уголовном деле, но так создаете искусственные мотивы.

В то же время в пресс-службе ГБР сообщили, что обвинительное заключение уже направлено в суд. Пашинский обвиняется по статье 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

В случае доказательства вины бывшему депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Раньше сообщалось о том, что Пашинскому сообщили о подозрении за стрельбу в человека. Позже суд заменил меру пресечения экс-депутату Пашинскому. Напомним, инцидент произошел перед новым 2017 годом 31 декабря. Пашинский выстрелил из наградного оружия в ногу Вячеславу Химикусу жителю Киевской области.