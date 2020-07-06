В Польше произошло ДТП с автобусами, ранены украинцы [ Редактировать ]
В понедельник, 6 июня, в Польше произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса. Две украинки получили ранения. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет "РБК-Украина".
По его словам, инцидент произошел вчера около 20:00 на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина в Западнопоморском воеводстве.
Произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП два гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести.
По его словам, одной украинке уже оказана первая медицинская помощь, ее выписали из больницы.
"Вторая наша соотечественница находится в больнице городе Колобжег, угрозы для ее жизни нет", - добавил он.
По информации местных СМИ, во время движения автобуса не разминулись на дороге, столкнувшись лоб в лоб. В результате ДТП ранения получили 14 пассажиров.
Ранее мы писали о том, что в Польше возле города Богуславице произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса
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