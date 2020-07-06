Новое послабление карантина: в Киеве оценили возможности [ Редактировать ]
Показатели заболеваемости в Киеве наконец позволили городу ослабить карантинные ограничения. Новые послабления в столице состоятся не скоро. Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, "РБК-Украина".
Он напомнил, что динамика заболеваемости в городе снизилась, и это позволило снять введенные неделей ранее ограничения.
В то же время, городская власть пока не рассматривает возможности дальнейшего ослабления карантина в Киеве.
Я думаю, следующий переход к ослаблению произойдет не скоро. Учитывая те эпидемические показатели, которые сейчас фиксируются... Будем ждать следующую волну заболеваний коронавирусом, предварительно - это ноябрь-октябрь.
Он уточнил, что до этого времени частные предприятия, учебные заведения и другие организации будут вынуждены работать по действующим правилам.
"По каждому субъекту хозяйствования, по каждому бизнесу, по каждому направлению уже разработаны специальные порядки работы при данной инфекции. Будет все работать, но с определенными ограничениями", - добавил Рубан.
Ранее мы писали, что Кабмин разрешил Киеву смягчить карантинные меры.
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