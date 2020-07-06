Лукашенко пришел на интервью без обуви [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко пришел на интервью с журналистом без обуви.
Соответствующие кадры попали в видео "Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко" на YouTube-канале "АТН: новости Беларуси и мира".
Журналист Андрей Кривошеев рассказал, что Лукашенко объяснил это уважением к труду уборщиц.
"Уважая труд уборщиц, я босиком хожу", - сказал глава государства, выходя из лифта.
Стоит отметить, что все интервью и журналист, и президент Белоруссии провели без обуви.
Ранее сообщалось, что Лукашенко сплясал с выпускниками под песни Таисии Повалий.
по теме
Экс-президента приговорили к 11 годам тюрьмы
Его признали виновным в незаконном освобождении криминального авторитета
Затримання опозиційного кандидата в президенти сколихнуло хвилю громадського невдоволення у Мінську
Люди незадоволені арештом головного опонента чинного президента на цьогорічних президентських виборах
Изменить место голосования можно онлайн: ЦИК запустила сервис
В Украине запустили онлайн-сервис для изменения места голосования
В Офисе президента прокомментировали отставку главы НБУ
Офис президента опубликовал заявление касательно отставки председателя НБУ Якова Смолия