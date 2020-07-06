Президент Беларуси Александр Лукашенко пришел на интервью с журналистом без обуви.

Соответствующие кадры попали в видео "Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко" на YouTube-канале "АТН: новости Беларуси и мира".

Журналист Андрей Кривошеев рассказал, что Лукашенко объяснил это уважением к труду уборщиц.

"Уважая труд уборщиц, я босиком хожу", - сказал глава государства, выходя из лифта.

Стоит отметить, что все интервью и журналист, и президент Белоруссии провели без обуви.

Ранее сообщалось, что Лукашенко сплясал с выпускниками под песни Таисии Повалий.