На Івано-Франківщині коронавірус почав масово "косити" чиновників [ Редактировать ]
Отже, повторюся, у лідерах захворюваності на COVID-19 і далі залишаються західні області. Зокрема, складна ситуація на Прикарпатті. Там захворів мер Коломиї. Що відбувається на Івано-Франківщині? Наш наступний матеріал - звідти.
Коронавірус на Прикарпатті не здає позицій. Щодня до пів сотні нових випадків. І вже більше сотні - летальних. Почала хвороба масово "косити" і чиновників. В Коломиї позитивний результат показав ПЛР-тест в міського голови. Про це мер сам повідомив у "Фейсбуці".
Ігор Слюзар, міський голова Коломиї:
Є сім нових захворівших серед яких і я. Мені прийшло підтвердження від нашого лабораторного центру. На жаль я зарано похвалився, що в мене коронавірус проходить безсимптомно. Всі симптоми я отримав нині вночі. Мав 38,4 температуру, закладені дихальні шляхи, навіть кашель появився.
Вхід в Коломийську міську раду для відвідувачів зачинений, проте установа працює.
Секретар міської ради розповідає: після того, як наприкінці минулого тижня в голови підтвердили коронавірус… в будівлі за вихідні провели тотальну дезінфекцію. Паралельно тестують всіх працівників. Із півсотні провірили вже двадцять. Серед них в основному начальники відділів. Жодного позитивного результату не виявили. Тож нині всі вони вийшли на роботу.
Олег Романюк, секретар Коломийської міської ради:
Чекаємо ще зараз пройдуть перевірку тридцять чоловік ПЛР-тести сьогодні, завтра і працюємо тільки в закритому режимі. Організовано прийом документів поштою, скриньки є де люди можуть звернутися залишити свої листи. Так само працюємо по діловоду. Люди скидають всю інформацію, тут розглядаємо і надаємо повністю всі відповіді.
Своє звернення кинув в скриньку і Іван Михайлович. Чоловік голова ОСББ. І якраз готує документи для
Участі в державній програмі "теплих кредитів". Каже: справа термінова, інакше б і сюди не йшов.
Іван Якуб'як, житель міста Коломиї:
Дуже було добре зроблено на початку, коли зробили карантин повністю і це був ефект. А зараз Україна входить в червону зону. Чому бо держава все спустила на тормоза. І поліція не звертає на це увагу. І абсолютний безлад. Нічого доброго не буде.
Спалах коронавірусу зафіксували і ще в кількох міських установах Коломиї. Серед них - департамент соцзахисту та ЦНАП.
Коломийський центр надання адміністративних послуг зачинений. Тут теж виявили коронавірус у двох людей - директора та працівника паспортного відділу. Тож сьогодні тестують всіх працівників.
Прийом громадян у ЦНАПі планують відновити з 13 липня. Принаймні так написано в оголошенні, яке нині висить на дверях. Складна ситуація із захворюваністю і в Івано-Франківську. Місто лідер за кількістю інфікованих в регіоні - більше семи сотень. Нині в медзакладах - лежать більше трьохсот пацієнтів із пневмоніями.
Олександр Левицький, заступник міського голови Івано-Франківська:
Не всі із них мають вже діагностований і підтверджений ковід, хоча абсолютна більшість мають симптоми притаманні ковід.
Через високу завантаженість лікарні тимчасово призупинили прийом хворих, які не є мешканцями Івано-франківської ОТГ.
Олександр Левицький, заступник міського голови Івано-Франківська:
Були десь хибні повідомлення що ми взагалі припиняємо приймати пацієнтів. Ми приймаємо до наших міських муніципальних закладів тих які є мешканцями Івано-Франківської ОТГ. Всіх інших ми просимо щоб погодилися прийняти заклади які в області визначені опорними. Ті ліжка які відведені в Івано-Франківській міській лікарні номер один, в центральній міській лікарні для лікування ковід в тому числі подачі кисню ті ліжка завантажені понад 50 відсотків.
Загалом, Прикарпаття нині серед тих семи регіонів, які, за словами міністра охорони здоров'я не готові до послаблення карантину. І в області його вже почали посилювати.
На днях регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонила на території області проведення масових заходів - зокрема, весіль, днів народжень, хрестин, поминок - за участі понад десять осіб. Через що вже завтра працівники індустрії розваг планують під стіни ОДА черговий протест.
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