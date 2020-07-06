Українська галузь мінеральних добрив під загрозою російської експансії. Уряд відмовився стримати потік імпорних мінеральних добрив, позбавивши, таким чином, захисту вітчизняного виробника.

Відтепер наш ринок фактично можуть монополізувати північні сусіди. А десятки тисяч українців в хімічній галузі втратять роботу. Хіміки та профсоюзи в багатьох містах вже обіцяють масштабні акції протесту. Більше - у нашому сюжеті.

Прифронтовий Сєверодонецьк, завод "Азот" - головне хімічне підприємство Луганської області. Зараз це найбільший платник податків у місті, на підприємстві працюють понад три тисячі співробітників. Але ще кілька років тому все було інакше. По заводу дуже боляче - майже смертельно вдарила війна. З початком бойових дій - "Азот" зупинився.

Володимир Слюсар, працює тут уже двадцять вісім років. І він один із тих, хто не кинув підприємство в найскрутніші часи.

Володимир Корнієнко, слюсар-ремонтник:

Мы оставались здесь. Поддерживали предприятие, в рабочем состоянии. Мы его, конечно, консервировали, останавливали, ремонтировали. И готовили - надеялись на лучшее. И это лучшее наступило в 2018 году. Тогда был запущен аммиак и карбамид.

Після цього підприємство майже повернулося до довоєнних обсягів виробництва добрив. Але й досі ті перші чотири роки тут не люблять згадувати. Адже коли виробництво на заводі зупинилося, сотні родин, а це тисячі людей, опинилися на межі виживання.

Сергій Гончаров, старший майстер:

В эти годы, когда мы не работали, мы уже были на коленях, многие разъехались. Кто в Польшу. Осталось совсем мало людей, и вот только, только начало все развиваться, цеха начали пускаться. Предприятие запустило аммиачную группу, селитру, карбамид - люди начали зарабатывать нормальную зарплату.

Проте зараз прифронтове підприємство спіткало нове випробування. Уряд відмовився обмежувати ввезення російських добрив, тож тепер Сєверодонецький завод на межі критичного скорочення обсягів виробництва, а то й взагалі зупинення.

Профспілка і трудовий колектив б'ють на сполох. Вони збираються на екстрену нараду і звертаються до прем'єра та президента, щоб вони особисто втрутилися в ситуацію.

Якщо імпорт азотних добрив не обмежити, такі хімічні гіганти, як "Азот" можуть значно зменшати обсяги виробництва, а то й взагалі припинити роботу. Найгірше - зростання імпорту призведе до скорочення робочих місць.

Леонід Бугайов, голова правління ПРАТ "Сєверодонецьке Об'єднання "Азот":

Нам придется уволить порядка 1000, 1200 человек. Чтобы продержаться на плаву. Это 30%, и конечно не сможем запустить цеха новые, а это порядка 45 тысяч кубометров аммиака и 25 тысяч карбамида. Это может привести к остановке полной или переходе на четырехдневный рабочий день.

Російські мінеральні добрива менші за ціною, бо їхня собівартість, через дешевий природний газ у РФ, значно нижча. На український ринок їх часто постачають іноземні компанії-прокладки, якi попри санкцiï, завозять росiйськi перепаковані добрива через чотири краïни - Бiлорусь, Грузiю, Туреччину та Польщу.

Хімічні гіганти РФ володіють акціями хімічних заводів в цих країнах. Таким чином росіяни, захопивши український ринок добрив, стають монополістами, знищуючи українську хімічну галузь.

Леонід Бугайов, голова правління ПРАТ "Сєверодонецьке Об'єднання "Азот":

Мы не конкуренты той продукции российской, которая идет сюда. При цене 50, 60 $ и 150 $ за нас у нас - мы не конкуренты. И нас душат.

Якщо уряд не обмежить імпорт іноземних, і насамперед російських добрив, в Україні може зупинитися хімічна галузь, а отже тисячі кваліфікованих фахівців залишаться без роботи.

Зараз працівники Сєверодонецького "Азоту" обговорюють стратегію дій. У разі небажання уряду захистити вітчизняного виробника - готуються до багатотисячних страйків в урядовому кварталі.

Валерій Черниш, голова Федерації профспілок Луганської області: