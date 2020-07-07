Власть должна прекратить дискриминацию русскоязычных украинцев - депутаты [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Право говорить, учиться и получать информацию на родном языке - неотъемлемые естественные права каждого человека. В демократическом государстве их обеспечение является обязанностью для власти. Но в Украине Зеленского в основе языковой и культурной политики лежат не права и Конституция, а националистические догмы и прихоть чиновника.
Сегодня по данным социологических исследований в Украине 54% граждан постоянно говорят на русском языке или используют его в быту наряду с украинским. Но ведущий член Зе-команды Алексей Данилов считает, что вторым языком в Украине должен быть не русский, а английский. Об этом он заявил в интервью одному из украинских СМИ. Причем, использование английского языка для украинских граждан он считает обязательным. Видимо, чтобы легче было понимать желания кредиторов и новых хозяев украинских предприятий и земли.
Позиция Данилова - свидетельство откровенно антидемократической и дискриминационной политики, которую нынешняя власть проводит в отношении русскоязычных граждан Украины. На выборах Владимир Зеленский обещал «не давить» русский язык. Президент Зеленский был готов отменить языковую дискриминацию и обеспечить права русскоязычных граждан. Еще летом 2019 года допускал особый статус русского языка для Донецка и Луганска. Но сегодня давление на русский язык только усиливается. Принятые Зе-командой и подписанные президентом Зеленским законы превращают украинцев, говорящих по-русски, в людей второго сорта.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить языковую дискриминацию. Обеспечить языковые и культурные права русскоязычных украинских граждан. Внести изменения в законодательство, чтобы гарантировать право свободно использовать русский и языки других национальных общин в культурной и общественной жизни Украины. Обеспечить право получать образование на русском языке для детей, по желанию их родителей. Прекратить политику принуждения, штрафов и наказаний в языковой и культурной политике.
Не Данилову или любому другому чиновнику решать на каких языках общаться гражданам Украины. Государственные служащие обязаны соблюдать Конституцию, а не навязывать свои фантазии и догмы, пользуясь служебным положением.
Наша политическая сила уже внесла в парламент проекты Законов в языковой, гуманитарной и образовательной сфере, которые восстановят права русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Мы будем добиваться их принятия, проведения гармоничной и демократичной языковой политики в Украине.
Обеспечение прав русскоязычных украинских граждан - требование Конституции!
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