В Киеве увеличилась заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 63 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, количество инфицированных в Киеве возросло до 5665 человек, при этом за сутки болезнь победили 1848 (39 за последние сутки) киевлян, всего от коронавируса в столице погибли 119 человек.
Отмечается, что среди заболевших:
- 30 женщин в возрасте от 19 до 71 года;
- 28 мужчин, возрастом от 21 до 77 лет;
- 5 детей – от 3 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрированы в Шевченковском районе (15 пациентов), Соломенском районе (11 человек) и Днепровском районе (10 случаев).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали 561 новый случай коронавируса. Таким образом в стране уже 49 607 инфицированных COVID-19.
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