За сутки в столице зафиксировали 63 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, количество инфицированных в Киеве возросло до 5665 человек, при этом за сутки болезнь победили 1848 (39 за последние сутки) киевлян, всего от коронавируса в столице погибли 119 человек.

Отмечается, что среди заболевших:

30 женщин в возрасте от 19 до 71 года;

28 мужчин, возрастом от 21 до 77 лет;

5 детей – от 3 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрированы в Шевченковском районе (15 пациентов), Соломенском районе (11 человек) и Днепровском районе (10 случаев).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали 561 новый случай коронавируса. Таким образом в стране уже 49 607 инфицированных COVID-19.