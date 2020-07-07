Біля Новгородського противник вів вогонь із артилерії [ Редактировать ]
На східному фронті доба почалася з нових атак російських окупантів. Три ворожих обстріли зафіксували від опівночі. За минулу добу найманці здійснили сім вогневих атак. Одного бійця поранили.
Поблизу Новгородського бойовики випустили два десятки артилерійських снарядів калібру 122 міліметри. А неподалік Зайцевого і Південного били зі 120-их мінометів.
За даними розвідки, напередодні військовики завдали потужного удару у відповідь - знищили вісьмох бойовиків, зруйнували бліндаж та підбили дві ворожі самохідні артустановки.
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