"Красная зона": Минздрав обновил список стран [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения обновило список стран, которые относятся к "красной зоне" по показателям по коронавирусу. В обновленный список, в частности, вошли Чехия, Черногория, Мексика. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, по обновленной информации, в этот список стран вошли:
- Казахстан,
- Острова Теркс и Кайкос,
- Палестина,
- Кыргызстан,
- Сейшельские острова,
- Мексика
- Черногория
- Суринам,
- Сальвадор,
- Албания,
- Чехия.
Всего в перечень стран "красной зоны" входят 62 страны. Среди них США, Россия, Франция, Беларусь, Египет, Молдова, Мальдивы, Бразилия, Израиль и другие.
В страны "зеленой зоны" входят Румыния, Болгария, Иран, Сербия, Польша, Италия, Турция, Хорватия, Греция, Индия, Нидерланды, Словения, Норвегия, Ирландия, Дания, Литва, Венгрия, Германия, Исландия, Австралия, Грузия и другие.
Отметим, это означает, что, если человек приехал из страны "зеленой зоны", то ему самоизоляция или обсервация не нужны. Если же из "красной зоны", то вышеуказанные действия нужно выполнить.
Вместе с тем, если человек является гражданином страны "красной зоны", но у него есть подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней он находился в стране "зеленой зоны", будет рассматриваться только страна отправления.
Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.
Напомним, по состоянию на вторник, 7 июля, в Украине зафиксировали 49 607 случаев COVID-19.
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