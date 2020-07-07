Министерство здравоохранения обновило список стран, которые относятся к "красной зоне" по показателям по коронавирусу. В обновленный список, в частности, вошли Чехия, Черногория, Мексика. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, по обновленной информации, в этот список стран вошли:

Казахстан,

Острова Теркс и Кайкос,

Палестина,

Кыргызстан,

Сейшельские острова,

Мексика

Черногория

Суринам,

Сальвадор,

Албания,

Чехия.

Всего в перечень стран "красной зоны" входят 62 страны. Среди них США, Россия, Франция, Беларусь, Египет, Молдова, Мальдивы, Бразилия, Израиль и другие.

В страны "зеленой зоны" входят Румыния, Болгария, Иран, Сербия, Польша, Италия, Турция, Хорватия, Греция, Индия, Нидерланды, Словения, Норвегия, Ирландия, Дания, Литва, Венгрия, Германия, Исландия, Австралия, Грузия и другие.

Отметим, это означает, что, если человек приехал из страны "зеленой зоны", то ему самоизоляция или обсервация не нужны. Если же из "красной зоны", то вышеуказанные действия нужно выполнить.

Вместе с тем, если человек является гражданином страны "красной зоны", но у него есть подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней он находился в стране "зеленой зоны", будет рассматриваться только страна отправления.

Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.

Напомним, по состоянию на вторник, 7 июля, в Украине зафиксировали 49 607 случаев COVID-19.