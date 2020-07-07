"Цветущее" Черное море показали из космоса [ Редактировать ]
В северо-западной части Черного моря провели спутниковый мониторинг цветения водорослей.
Фото опубликовал Национальный центр управления и испытаний космических средств.
Мониторинг проведен с использованием оптических данных дистанционного зондирования Земли с КА Sentinel-3А и КА Sentinel-3B за период с 28 июня по 1 июля 2020 года.
Индикатором загрязнения воды и количества биомассы фитопланктона избран хлорофилл-а, который косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах.
Ранее мы писали о том, как отдыхать на море в условиях пандемии.
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