В северо-западной части Черного моря провели спутниковый мониторинг цветения водорослей.

Фото опубликовал Национальный центр управления и испытаний космических средств.

Мониторинг проведен с использованием оптических данных дистанционного зондирования Земли с КА Sentinel-3А и КА Sentinel-3B за период с 28 июня по 1 июля 2020 года.

Индикатором загрязнения воды и количества биомассы фитопланктона избран хлорофилл-а, который косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах.

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